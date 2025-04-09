В Егорьевском музее откроется выставка «1941, 2022. История повторяется»

Новая экспозиция откроется в Егорьевском музее уже в эту субботу, 12 апреля. Уникальные экспонаты для нее предоставил музей-заповедник «Бородинское поле», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция ярко отражает взаимосвязь событий прошлого и настоящего, подчеркивая преемственность от Красной армии времен Великой Отечественной войны к современным Вооруженным Силам РФ.

В октябре 1941 года воины 32-й стрелковой дивизии на историческом Бородинском поле остановили наступление вермахта на Москву. Сегодня внукам и правнукам тех, кто тогда отстоял свою Родину и ее народ, вновь пришлось встать на защиту своей земли и близких. 144-я гвардейская мотострелковая дивизия с честью выполняет боевые задачи в ходе спецоперации.

На выставке представлены фотографии, оружие, обмундирование, награды и личные вещи, которые помогут посетителям глубже понять связь этих исторических событий. Многие экспонаты были собраны участниками современных событий, а также получены в рамках поездок сотрудников музея в ЛНР.

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