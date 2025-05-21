В Егорьевске пройдет областной фестиваль «Играй на улице, оркестр»

Областной открытый фестиваль «Играй на улице, оркестр!» состоится в Егорьевске 25 мая. Его организуют в историческом центре города — на Соборной площади, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 6-й раз в муниципалитете соберутся любители живой оркестровой музыки. В этом году в фестивале примут участие 12 духовых коллективов. Среди городов-участников — Кашира, Егорьевск, Озеры, Коломна, Королев, Богородский г. о., Можайск, Котельники, г. о. Раменское, Ступино и Орехово-Зуево.

Коллективы поборются за звания лауреатов в нескольких номинациях и гран-при. Ежегодно участники представляют публике интересную программу. В числе композиций — узнаваемые современные песни, которые привлекают внимание прохожих и заставляют задержаться у сцены. Между выступлениями музыкантов яркими номерами зрителей радуют егорьевские хореографические коллективы.

Начало программы в 12:00.

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