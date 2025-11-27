В Егорьевске проходит этап Московских областных Рождественских образовательных чтений

В этом году они проходят на протяжении почти 2 месяцев и посвящены теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Почетными гостями мероприятия стали председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров, заместитель Главы округа Наталья Леликова, а также представители комитета по образованию и священнослужители.

«Наша общая задача — защитить молодежь от всякой массовой культуры, чтобы она не подменяла наши традиционные духовно-нравственные ценности», — подчеркнул председатель Совета депутатов Михаил Лавров.

Поразмышлять на тему вечных ценностей, а также проявить свои таланты позволяют мероприятия Рождественских чтений. Это конкурсы презентаций и поделок, показы фильмов, выступления на концертах, беседы со священнослужителями в образовательных учреждениях и, конечно, конкурс чтецов, школьные этапы которого проходят в настоящее время. В рамках Рождественских образовательных чтений также уже прошли муниципальный и епархиальный этапы конкурса рисунков «Красота Божьего мира». Его итоги подвели на торжественном мероприятии. А украсили выступления почетных гостей и церемонию награждения музыкальные номера в исполнении воспитанников Егорьевской детской музыкальной школы, воскресной школы Алексиевского храма, Центра внешкольной работы и колледжа педагогики и искусства.

Итоги всех творческих конкурсов в рамках Рождественских образовательных чтений будут подведены на торжественном мероприятии в Колледже педагогики и искусства, которое пройдет 12 декабря.

