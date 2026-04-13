В Егорьевске откроют выставку «Пасха красная» 18 апреля

Выставка Вадима Ветлина «Пасха красная» начнет работу 18 апреля в Егорьевском историко-художественном музее в Подмосковье. Экспозиция представит деревянную резьбу, живопись и керамику, выполненные в народных традициях. Посетить выставку можно до 18 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В центре экспозиции — деревянная резьба. Каждый штрих мастера-резчика передает сюжеты из народной жизни: сцены быта, праздников и труда, а также образы святых и композиции, вдохновленные православными мотивами. Работы позволяют увидеть традиционное искусство современным взглядом.

Экспозицию дополняет живопись, отличающаяся яркостью и эмоциональностью. Картины передают разнообразие чувств и настроений. Также представлены керамические изделия с живой глазурью, созданные в сотрудничестве с Ольгой Ветлиной. Каждое изделие отличается неповторимым блеском и уникальной фактурой.

Вадим и Ольга Ветлины — творческий союз из Сергиева Посада. Вадим работает как скульптор и живописец, Ольга — керамист. Супруги регулярно участвуют в профессиональных художественных выставках.

Выставка будет открыта до 18 мая. Возрастное ограничение — 0+. Подробности опубликованы на странице музея во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.