Уникальное культурное событие ждет Егорьевск в эту пятницу — 27 июня. Сотрудники местного историко-художественного музея готовят к открытию выставку художественной династии Глазуновых «РУССКИЙ САД. Сокровенная провинция». Проект реализуется при финансовой поддержке егорьевской Кондитерской фабрики «Победа», сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 100 экспонатов разместили в выставочном и каминном залах музея. Здесь представлены живопись, графика, коллекция старинных предметов из личного собрания семьи и даже театральные эскизы декораций и костюмов супруги Ильи Сергеевича Глазунова Нины Виноградовой-Бенуа для оперы Римского-Корсакова в Большом театре «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», а также реконструкция русских костюмов к 400-летию дома Романовых. Выставка раскрывает особую красоту и духовную глубину русской провинции через призму творческого видения мастеров. К каждому предмету самое бережное отношение.

«Для нас, конечно, это большое культурное событие, масштабная выставка, большая плодотворная работа, встреча с интересными людьми, которые вносят бесценный вклад в дело сохранения русского искусства. Надеемся, что эта выставка станет большим праздником доя всех егорьевцев и гостей города. И встреча с подлинным искусством будет ярким и незабываемым. Большое спасибо нашим партнерам кондитерской фабрике «Победа» — настоящим меценатам и ценителям прекрасного», — отметила заведующая выставочным отделом Егорьевского музея Инна Ежова.

Открытие состоится 27 июня в 15:00 по адресу: г. Егорьевск, ул. Советская, д. 73/20.

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