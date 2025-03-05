В Дзержинском прошел концерт музыки эпохи Барокко

В актовом зале ГБУ ДО «Детская музыкальная школа» прошел концерт, посвященный 340-летию великих композиторов, представителей эпохи Барокко — Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В программе были представлены сочинения танцевального жанра (менуэты, аллеманды, сарабанда), инвенции, прелюдии и фуги хорошо темперированного клавира, вокальные сочинения и части оркестровых сюит. Концерт прошел на большом подъеме. Все участники — как ученики (6+), так и педагоги ДМШ, с воодушевлением исполняли великую музыку музыкальных гениев прошлого.

В конце вечера средний хор школы вдохновенно исполнил современное произведение Давида Тухманова «Живая музыка», которое было написано с использованием Прелюдии До мажора И. С. Баха. Стоит отметить, что именно. Прелюдия до мажор И. С. Баха оказала значительное влияние на современную музыку.

Аранжировки прелюдии времен Барокко используются в современных музыкальных композициях.

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