В Дзержинском прошел концерт классической музыки «Гитара во все времена»

Накануне в зале МБУ ДО «Детская музыкальная школа» города Дзержинский состоялся концерт классической музыки «Гитара во все времена». В программе прозвучала музыка для классической шестиструнной и русской семиструнной гитар, а также барочной лютне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый инструмент раскрыл перед слушателями свою уникальную палитру звуков и тронул самые глубокие струны души. Гости получили возможность насладиться сочинениями великих композиторов — Франсиско Тарреги, Августина Барриоса, Сергея Руднева, Андрея Сихры, Сергея Орехова, Леопольда Вайса и Едмунда Гатье.

Виртуозное исполнение солистов Григория Стурова и Вячеслава Фролова, их мастерство и внимание к каждой ноте заворожили публику.

«Это было чарующее путешествие в мир струнных щипковых инструментов», — отметили гости вечера.

Концерт стал настоящим праздником для всех любителей классической музыки и тех, кто впервые открыл для себя мир гитары.

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