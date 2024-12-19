В Дзержинском прошел II областной многожанровый фестиваль «Новогодний калейдоскоп»

Городской округ Дзержинский принял II областной многожанровый фестиваль «Новогодний калейдоскоп», организатором которого традиционно выступил КЦСОР «Люберецкий». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году на сцене Дворца культуры «Энергетик» выступили творческие коллективы и отдельные исполнители из числа участников регионального проекта «Активное долголетие» городских округов: Люберцы, Котельники, Волоколамский, Егорьевский, Серебряные Пруды, Нарофоминский, Раменский, Жуковский, Дмитровский. Участники представили номера в трех номинациях: «Вокальное мастерство», «Танцевальное мастерство» и «Стихотворное мастерство».

«Фестиваль стал ярким событием в культурной жизни городского округа. Он продемонстрировал богатство талантов и разнообразие жанров искусства в Московской области. Мероприятие будет способствовать развитию творческого потенциала старшего поколения и укреплению культурных связей между городами региона», — отметила директор комплексного центра «Люберецкий» Тея Кортхонджия.

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