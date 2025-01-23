В Дзержинском пройдет II межзональный конкурс изобразительного искусства

В Дзержинском 18 февраля 2025 года в детской школе искусств состоится II межзональный очный конкурс изобразительного искусства «Угрешская весна». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам (6+) будет предложено нарисовать самых разных птиц: фантастических или сказочных, лесных, перелетных, домашних, экзотических, а также пернатых, занесенных в Красную Книгу.

По информации организаторов, творческое соревнование проводится среди учащихся организаций дополнительного образования, обучающихся на отделениях изобразительного искусства, в возрасте от 9 до 16 лет. Конкурс утвержден научно-методическим центром Московской области. Положение конкурса будет размещено на сайте ДШИ в ближайшее время.

Работы будут оцениваться в двух номинациях: «Графическая композиция» и «Живописная композиция». Каждая образовательная организация может представить не более одного участника в каждой возрастной группе и номинации.

Конкурс проводится очно, в течение одного дня — 18 февраля 2025 года. По его условиям, участникам (6+) на выполнение конкурсного рисунка отводится 4 академических часа.

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