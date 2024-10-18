В Дзержинском открылась выставка фотохудожника Максима Киреева

В выставочном зале культурно-эстетического центра городского округа Дзержинский открылась уникальная выставка. В экспозиции представлены десятки работ графиста и фотохудожника Максима Киреева, в которых традиции прошлого встречаются с современными технологиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Половина работ — чистая компьютерная графика. В некоторых картинах за основу взяты фотографии с последующей обработкой в цифровых редакторах. В результате различных пластических ходов искажаются формы, получается работа, уже ничего общего не имеющая с исходником. Она словно начинает жить своей жизнью», — рассказал Киреев.

Жанр, в котором выполнены работы, не оставляет гостей выставки равнодушными. Это мир цельных фантастических произведений с мощным эмоциональным посылом.

Выставка «Возможности невозможного» (6+) продлится в КЭЦ до 16 ноября. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.