В двух парках Подольска 2 марта пройдут проводы Масленицы

В Подольске праздничное мероприятие «Солнечная Масленица» пройдет 2 марта в парке имени Виктора Талалихина и детском парке микрорайона Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 11:00 до 15:00 посетителей обоих парков ждет насыщенная программа в лучших русских традициях.

Планируются самоварная станция «С медом, да вареньем», акция «На блины вы заходите», ярмарка народных промыслов «Масленица в красках», «Масленичный догоняй». Гостей будет встречать арт–объект «Масленица», с которым можно будет сделать тематические снимки. Также подведут итоги конкурса «Сударыня-Масленица» и выберут самое креативное чучело главной героини праздника.

Проведут спортивные состязания, конкурсные игровые программы, народные забавы, мастер-класс «Маслена». Творческие коллективы покажут концерт «Солнечная масленица», музыкальную заставку театрализованный пролог «Встречай Масленицу», музыкальное театрализованное представление «Ой-да, Масленица, на двор выезжает…», праздничный концерт «Солнечная Масленица».

Все желающие смогут принять участие в театрализованном шествии «Шуми, гуляй, весну встречай!». Выступят приглашенные профессиональные артисты, пригласили коллектив «Бурановские бабушки».

В 15:00 состоится сжигание чучела зимы для прихода весны. Программы рассчитаны на возраст 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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