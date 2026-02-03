В Дубне выберут лучшую масленичную куклу на празднике 22 февраля

В Дубне стартовал конкурс «Ой, маслена – красота!», в рамках которого жители могут создать масленичное чучело. Победителя определят во время народных гуляний 22 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс масленичных кукол проводится в Дубне уже в пятый раз. По словам заведующего отделом ДК «Октябрь» Станислава Андреева, участники ежегодно удивляют жюри и зрителей необычными работами — от полутораметровых чучел до маленьких кукол-оберегов. Конкурсанты используют как традиционные, так и оригинальные стили оформления.

К участию допускаются чучела высотой не более полутора метров, установленные на подставке или крестовине. Жюри и зрители будут оценивать мастерство исполнения, детали образа, соответствие традициям и теме конкурса, а также оригинальность и самобытность работ.

Заявки на участие принимаются до 16 февраля на сайте и в социальных сетях Дворца культуры «Октябрь». Готовые куклы необходимо передать организаторам с 17 по 20 февраля. Итоги конкурса подведут во время масленичных гуляний 22 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.