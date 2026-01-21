В Дубне внедрили ИИ в театральные постановки ко дню рождения ДК «Октябрь»

В Дубне сотрудники Дворца культуры «Октябрь» внедряют технологии искусственного интеллекта в творческую работу. Новые инструменты особенно активно применяются при подготовке мероприятий к 60-летнему юбилею дворца.

Заведующий отделом ДК «Октябрь» Станислав Андреев отметил, что нейросети позволяют создавать короткие видеоролики и виртуальных персонажей с меньшими затратами времени и ресурсов. По его словам, искусственный интеллект служит помощником для сотрудников, но не заменяет их.

Впервые нейросети были использованы в новогодних «Елках главы», где в сказке появился сгенерированный персонаж Бабы Яги. Также с помощью искусственного интеллекта была написана музыка для двух песен, а слова сочинили сотрудники дворца. Для работы с нейросетями специалисты учреждения прошли обучение и обмениваются опытом с коллегами из других городов.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул, что 2026 год станет для коллектива ДК «Октябрь» временем интенсивной работы. Для сотрудников организовали курсы по внедрению искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность подготовки праздничных программ и представлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.