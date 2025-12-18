В Дубне в январе покажут новогодний спектакль для детей во Дворце культуры

В Дубне в зимние каникулы на сцене ДК «Октябрь» представят новый детский спектакль «Бабки-Ежки & русские красавицы». Постановку подготовили сотрудники дворца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спектакле сочетаются элементы сказки и современные технологии. Главные герои — пять Бабок-Ежек и добрый молодец Тимофей, мечтающий стать богатырем. История отличается поучительным, смешным и зрелищным сюжетом.

Постановка включает световые и звуковые спецэффекты, неожиданные повороты, яркие костюмы, живописные декорации и интерактив со зрителями. Режиссер спектакля Станислав Андреев отметил, что коллектив ежегодно ищет новые форматы, чтобы удивить и порадовать детей.

Показ спектакля состоится в рамках новогодних программ, проекта «Елка главы» и как самостоятельное семейное представление. Представления пройдут 2 и 3 января в 14:00 и 17:00 в ДК «Октябрь» по адресу: г. Дубна, пл. Космонавтов, д.1. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.