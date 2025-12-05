В Дубне стартует театральный уличный проект для детей «Новогодний калейдоскоп»

В Дубне на трех уличных площадках, во всех частях города, пройдут представления театрального проекта для детей «Новогодний калейдоскоп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Добрая сказка в декабре будет путешествовать по Дубне. Три площадки выбраны таким образом, чтобы они были максимально доступны маленьким жителям города — сквер имени Павла Журавлева на Большой Волге, арт-площадка «Солнечная система» в Институтской части города, пешеходная зона улицы Центральной в Левобережье.

Каждую субботу декабря в 17:00 театрально-игровые программы покажут лучшие театры наукограда. Артисты студии «Сцена» расскажут о том, как доброе волшебство растопило сердце тролля, который хотел заколдовать Деда Мороза. Участники театральных коллективов Дворца культуры «Октябрь» покажут сказку о приключениях Емели под Новый год. Интерактивный спектакль «Ключ зимы» о путешествии Снеговика подготовил дубненский театр «Первый состав». Все представления — игровые, где дети будут не только сопереживать героям, но и активно участвовать, помогая им.

Площадки проекта:

6 декабря — сквер им. П. А. Журавлева;

13 декабря — ул. Центральная (напротив рынка);

20 декабря — сквер им. П. А. Журавлева;

27 декабря — арт-площадка «Солнечная система» (Молодежная поляна).

«Уже 4 года в преддверии новогодних праздников мы проводим уличные представления для юных жителей. Хотим, чтобы у каждого была возможность встретиться с Дедом Морозом и загадать желание. Все спектакли делаем бесплатными. Ежегодно мы получаем много положительных отзывов, а это значит, будем продолжать радовать наших детей и дальше», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

