В Дубне стартовал фестиваль в честь Станислава Говорухина

Он проводится уже три года в честь режиссера Станислава Говорухина, но этот раз особенный: в 2026 году мастеру исполнилось бы 90 лет.

«Основная цель фестиваля — сохранить память о Станиславе Сергеевиче, чтобы жили его фильмы и творчество. Также хотелось бы обратить внимание молодежи, познакомить ее с творчеством Станислава Говорухина», — рассказала Анна Фролова, сотрудник компании «Кинофокус» — одного из организаторов фестиваля.

Программа началась с открытия фотовыставки — она передана организаторами в дар учреждениям культуры Дубны. Здесь представлены работы фотохудожников Михаила Тарасова, Вячеслава Манешина, Дины Щедринской. Также можно увидеть кадры из фильмов Станислава Говорухина: «Благословите женщину», Weekend, «Конец прекрасной эпохи». Это последняя картина мастера в качестве режиссера — именно ее показом дали старт фестивалю.

Основная программа будет идти до 10 июня: жителей ждут мастер‑классы и театральные показы. До 30 июня можно будет посмотреть фотовыставку; запланированы кинопоказы на площадке Дворца культуры «Октябрь».

«Сейчас лето, и в городе столько всего интересного проходит! Великолепные фотографии — особенно черно‑белые, они мне очень нравятся. Не знакома с творчеством Станислава Говорухина, но уже открыла для себя много интересных фильмов, хочу посмотреть сегодня вечером», — поделилась впечатлениями Ксения Соколова, жительница Дубны.

Станислав Говорухин — советский и российский кинорежиссер, знакомый зрителям по фильмам «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и другим. Фестиваль «Движение по вертикали» в 2026 году проходит в соответствии с приказом Президента о праздновании 90‑летия со дня рождения режиссера. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Первые три этапа фестиваля прошли в Ставропольском крае, Вологодской и Калужской областях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Автор текста, медиа: Арина Кузнецова