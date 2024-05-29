сегодня в 20:09

В Дубне прошла экскурсия по передвижной выставке «Канал им. Москвы — канал памяти»

Проект «Канал им. Москвы — канал памяти» посвящен сохранению памяти о каналармейцах, большинство из которых были заключенными Дмитлага НКВД, передает пресс-служба администрации городского округа.

Посетители передвижной выставки, которая была развернута в Дубне, узнали об истории обводнения столицы, о роли канала имени Москвы в обороне столицы во время Великой Отечественной войны.

О том, что его длина — 128 км, запас воды — полтора миллиарда кубометров. На стендах есть информация и о художественном оформлении канала, которое делает его ярким примером советской архитектуры 1930-х годов прошлого века.

Экспозиция составлена краеведами, историками и архитекторами, участниками общественного движения «Канал памяти». Она продолжает свое движение по выставочным площадкам московского региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

