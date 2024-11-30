В Дубне пройдет знаменитое «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха

В прямом эфире на телеканале «Дубна» Глава городского округа Дубна Тихомиров Максим рассказал, что уже в начале декабря откроется новый каток на Молодежной поляне, а чуть позже стало известно, что 13 декабря на катке покажут завораживающее шоу фигуристов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это мероприятие станет настоящим подарком в преддверии Нового года — оно подготовлено совместно с Министерством культуры и туризма Московской области и является частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Традиционно, такие бесплатные ледовые представления с участием звезд фигурного катания организуются в подмосковных парках, и теперь, благодаря созданию открытого катка, Дубна присоединилась к числу городов-участников. На льду прославленный фигурист Илья Авербух представит свое знаменитое «Шоу чемпионов», где участие примут финалисты известного телепроекта «Народный ледниковый»», — написал в своих социальных сетях Максим Тихомиров.

Зрителей ждет захватывающее выступление, которое объединит в себе грацию и мастерство профессиональных фигуристов, превратив вечер в настоящий праздник для всех любителей зимних видов спорта. Ожидается, что шоу станет ярким событием декабрьского календаря города, наполнит этот вечер атмосферой волшебства и вдохновения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.