В Дубне пройдет масштабный костюмированный «О! Карнавал»

В Дубне в городской администрации готовятся к проведению масштабного костюмированного шествия «О! Карнавал», в котором примут участие не только жители, но и любимые герои российских мультфильмов «Простоквашино», «Смешарики», «Фиксики», «Оранжевая корова», «Турбозавры», «Царевны» и другие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это будет настоящий мульт-парад в Дубне! Гости карнавала смогут сфотографироваться и обняться с популярными персонажами.

Глава Дубны провел первое выездное совещание, чтобы обсудить детали организации карнавала. Он отметил, что мероприятие состоится в День города, 26 июля.

«Это наш подарок юным жителям наукограда к 69-летию нашей любимой Дубны. Сделаем карнавал еще масштабнее, ещё ярче, чем в прошлом году. Приглашаю всех принять участие. Как только объявим тематику карнавала, можно будет готовить костюм», — подчеркнул Максим Тихомиров.

В прошлом году «О! Карнавал» в Дубне собрал больше 1000 человек. Жители прошли по улице Строителей до Молодёжной поляны, где детей ждал грандиозный праздник. В этом году здесь также пройдёт концерт, будут установлены батуты, фотозона, для всех приготовят мороженое, а авторам лучших костюмов вручат призы.