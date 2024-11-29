В Дубне откроется волшебная «Резиденция Деда Мороза»

В преддверии зимних праздников в Дубне ждут поистине волшебное событие — открытие резиденции Деда Мороза на новом катке на Молодежной поляне. Об этом на своей странице сообщил глава городского округа Дубна Максим Андреевич Тихомиров, пригласив юных дубненцев и их родителей окунуться в атмосферу праздничной магии.

В этом году в городе впервые появится сезонный каток с искусственным покрытием, что станет настоящим новшеством для всех жителей. На катке смогут покататься все желающие, а прокат коньков и необходимого оборудования будет предоставляться бесплатно. Это нововведение сделает зимние развлечения более доступными и разнообразными для горожан и гостей.

Волшебная «Резиденция Деда Мороза» откроет свои двери уже в это воскресенье, 1 декабря, в 12:00. Она разместится в павильоне на Молодежной поляне, где для всех посетителей будет подготовлена насыщенная программа развлечений. Юные гости смогут написать письмо со своими заветными желаниями и лично передать его Деду Морозу. Для всех желающих будут организована фотосессия с главным зимним волшебником, чтобы сохранить в памяти яркие моменты этого удивительного дня.

Работа резиденции в этот день продлится до 14:00. О графике работы в другие дни будет сообщено дополнительно, чтобы все желающие могли спланировать свое посещение и насладиться праздничной атмосферой.

Это мероприятие станет первым в череде праздничных событий в Дубне, задавая настроение в предвкушении праздника для всех, кто верит в чудеса и ожидает настоящей рождественской сказки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.