В Дубне новый фестиваль «Хрустальный лед» пройдет 9 января

Сейчас в Подмосковье стартовал прием заявок от фигуристов-любителей на новый фестиваль «Хрустальный лед» в парках Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он впервые пройдет в Подмосковье под художественным руководством чемпиона мира по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. В Дубне фестиваль встретят уже 9 января.

Выступления конкурсантов во главе с Ильей Авербухом будут оценивать Оксана Домнина, Роман Костомаров и другие профессиональные фигуристы. В завершении каждого мероприятия проекта зрители увидят ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

Напомним, в прошлом году в Дубну уже приезжал Илья Авербух с командой. Здесь, на катке с искусственным льдом, обустроенным при поддержке губернатора региона, состоялось гала-шоу «Чемпионы». Более 4000 зрителей пришли полюбоваться фантастическими номерами и поддержать спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.