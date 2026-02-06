В Дубне музей «Русская изба» начал цикл мероприятий к Году единства народов России

В Дубне в детском саду «Незабудка» стартовали занятия для дошкольников в музее «Русская изба» в рамках Года единства народов России. Программа знакомит детей с традициями и бытом народов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательных учреждениях Дубны начались мероприятия, посвященные Году единства народов России. В музее «Русская изба», расположенном в детском саду «Незабудка», для дошкольников проводят интерактивные занятия, где дети знакомятся с обычаями и культурой народов страны.

Занятия проходят в игровой форме: с шутками, прибаутками и игрой на балалайке. Дети работают с подлинными экспонатами, примеряют традиционные головные уборы — мальчики ушанки и картузы, девочки кокошники и повойники. Музей создан педагогом дополнительного образования Екатериной Красновой при поддержке руководства детского сада. В экспозиции представлены семейные коллекции предметов быта.

«Первоначально дети не знают, например, что такое кочерга или лапти. Нужно их учить русским корням, истокам», — пояснила основательница музея Елена Краснова.

В этом году музей расширит аудиторию: экскурсии будут проводить и для учеников начальных классов. В программе — изучение народных промыслов, костюмов, русских игрушек и традиций. Планируется знакомить детей не только с русской, но и с культурой других народов при поддержке Центра национальных культур.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.