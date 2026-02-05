В Дубне 8 февраля пройдет битва хоров во Дворце культуры «Октябрь»

Дворец культуры «Октябрь» в Дубне организует битву хоров «Музыкальная революция» в честь своего юбилея. Мероприятие пройдет 8 февраля в 16:00 по адресу: площадь Космонавтов, 1.

В конкурсе примут участие коллективы учреждения, которые представят новые номера в непривычных для себя жанрах. Народный коллектив «Русская песня», один из старейших во дворце, подготовил оригинальное исполнение композиции «Сигма бой».

«Мы долго выбирали, приглядывались. И вот, решили спеть эту песню. Готовились, текст для нас сложный. Искали костюмы — пошили две шубы специально для номера. Есть такое мнение, что обычно побеждают лучшие. Почему бы не победить нам? Почему мы не можем быть лучшими? Конечно, победим», — отметил Владимир Немцев, руководитель хора «Русская песня».

Это второе юбилейное мероприятие Дворца культуры «Октябрь». Ранее прошел масштабный вернисаж. В марте запланирован хореографический чемпионат, в апреле — театральные представления. Все события посвящены чествованию участников, которые много лет занимаются в коллективах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.