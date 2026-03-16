В древней гробнице обнаружили уникальный напиток выдержкой 2000 лет

Китайские ученые обнаружили в гробнице эпохи Хань в Лояне жидкие остатки алкогольного напитка возрастом около двух тысяч лет, сообщает «Царьград» .

Бронзовый сосуд с загадочной жидкостью нашли в захоронении в городе Лоян провинции Хэнань. Анализ показал, что внутри сохранились остатки древнего алкоголя, приготовленного примерно 2000 лет назад. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Команда под руководством профессора Пекинского университета науки и технологий Вэй Шуи применила газовую и жидкостную хроматографию в сочетании с масс-спектрометрией, а также микроскопический анализ растительных частиц. Для сравнения специалисты изучили пять современных алкогольных напитков из Восточной Азии.

Исследование показало, что в сосуде находился крепкий напиток на основе проса с добавлением фруктов, придававших ему аромат и вкус. Осадок на дне емкости подтвердил эти выводы. Находка стала одним из редких примеров древнего алкоголя, сохранившегося в жидком виде до наших дней.

