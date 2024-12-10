В домодедвоском парке «Елочки» дети могут оправить письмо Деду Морозу

В домодедовском парке «Елочки» в резиденции Деда Мороза появился почтовый ящик, куда любой посетитель может отправить письмо прямо в Великий Устюг. Сама резиденция находится чуть дальше катка и украшена красивыми гирляндами и новогодними декорациями. Чтобы письмо дошло, необходимо указать почтовый индекс и точный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жительница Домодедово Мария и её дочь Варвара приехали в парк на каток, но не смогли пройти мимо украшенной резиденции. Девятилетняя Варвара, которая учится в четвёртом классе, мечтает на Новый год завести нового друга — морскую свинку.

«Я родилась в этом городе, и если сравнивать наше детство и то, что есть сейчас, разница огромная. Сегодня и город украшают, и парки благоустраивают. Раньше в парке „Ёлочки“ было только колесо обозрения, аттракционов было очень мало», — делится Мария.

Помимо парка «Елочки», отправить письмо можно также в парке «Городской лес» (возле кафе «Сели-поели») и в парке «Константиново» (на главном входе).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.