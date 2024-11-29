В Домодедово жители смогут стать настоящими волшебниками, исполнив мечту ребенка с неизлечимыми заболеваниями

В городском округе Домодедово каждый год сотрудники добровольческого движения «Дорогою добра» и парков Домодедово хотят сделать Новый год для всех немного волшебным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках открытия зимнего сезона любой желающий сможет почувствовать себя настоящим Дедом Морозом и исполнить чью-то мечту.

Сделать это просто: Нужно взять любое письмо с елки, которое детишки с неизлечимыми заболеваниями писали сами, и купить подарок для них. Когда письмо будет на руках у «Деда Мороза», нужно отсканировать QR-код и зарегистрироваться. Подарок можно принести в Досуговый центр «Елочки» и передать администратору, а добровольцы «Дорогою добра» передадут его каждому ребенку.

Елка с письмами будет стоять на Центральной площади парка «Елочки» с 1 декабря. Подарки принимаются до 15 декабря.

Адрес парка: г. Домодедово, Каширское шоссе, 107

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