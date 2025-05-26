В Домодедово состоялся концерт «Песни Великой Победы»

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Концерт «Песни Великой Победы», посвященный Дню 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Повадинском доме культуры городского округа Домодедово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Артисты представили более двадцати трепетных и сильных номеров.

«Сегодня в нашем концерте принимают участие коллективы художественной самодеятельности нашего дома культуры, а также приглашённые гости из соседних сёл и деревень», — рассказала Ольга Сахарова, художественный руководитель Повадинского сельского дома культуры.

В программе концерта был представлен танец «Синий платочек» — трогательный символ разлуки любимых, с которой, многие столкнулись в военное время.

«Мне кажется для любого человека праздник Великой Победы значит очень много. Сегодня невозможно сдержать слезы», — поделилась своими впечатлениями Мария Скачкова, мама участницы концерта «Песни Великой Победы».

Такая встреча не просто концерт — это дань памяти тем, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне и очень важно предать память прошлого нашим детям, чтобы навсегда сохранить в сердцах героизм наших дедов и прадедов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.