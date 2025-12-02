В Домодедово открыли главный каток и запустили зимний сезон в парках округа

В парке «Елочки» в Домодедово открыли главный каток округа, его первыми опробовали глава городского округа и семьи участников СВО. В этом сезоне планируют залить еще 19 катков и запустить зимние активности в парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Елочки» в Домодедово заработал главный каток городского округа. Его первыми опробовали глава округа Евгения Хрусталева и семьи участников специальной военной операции. Также лед оценили юные спортсмены из хоккейной академии Вячеслава Фетисова и школы фигурного катания «Пегас». Ребята уверенно чувствуют себя на льду и высоко отметили качество площадки.

При стабильных морозах и снеге в этом сезоне планируется залить ещё 19 катков с естественным покрытием в парках «Взлет», «Константиновский» и на хоккейных коробках по всему округу.

Когда установится зимняя погода, в парках откроют дополнительные активности. В парке «Ёлочки» заработают тюбинговая карусель и горка, прокат инвентаря, резиденция Деда Мороза и зимние аттракционы. В лесопарке «Городской лес» появятся лыжная трасса, спортивная площадка, пункт проката и передвижное кафе у тюбинговой трассы. В парке «Взлёт» будут работать тир, сувенирная лавка, тюбинговая горка, лыжная трасса и каток на теннисной площадке. В лесопарке «Гальчино» организуют лыжню и тюбинговую горку, а в парке «Константиновский» — тюбинговую горку и каток.

Во всех парках появятся обновленные фотозоны.

«Эта зима в Домодедово будет насыщена увлекательными мероприятиями — спортивными состязаниями, тематическими программами, мастер-классами и концертами. Приходите в парки всей семьей! Домодедово — наш Дом!» — заявила глава округа Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.