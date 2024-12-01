В Домодедово открылась школа искусств для детей
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Домодедово
В селе Растуново открылся филиал «Дарование» Домодедовской детской школы искусств, сообщили в пресс-службе горокруга.
Здесь действуют сразу три отделения: художественное, хореографическое и музыкальное. В честь открытия состоялись экскурсии и концерты, на которых с творческими номерами выступили педагоги и обучающиеся школы искусств.
«В школе сформировался сильный педагогический коллектив, занимаются талантливые ребята. Рада, что эта школа станет для них новым домом. Поздравляю с новосельем!» — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.
Здание нынешней школы — это бывшее административное здание племзавода «Заря Подмосковья». Оно некоторое время не использовалось, начало разрушаться и было передано в муниципальную собственность.
Здесь провели капитальный ремонт: монтаж инженерных систем, фасада, кровли, внутреннюю отделку. благоустройство территории. За счет инвестора были приобретены музыкальные инструменты.
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