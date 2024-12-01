В Домодедово открылась школа искусств для детей

Здесь действуют сразу три отделения: художественное, хореографическое и музыкальное. В честь открытия состоялись экскурсии и концерты, на которых с творческими номерами выступили педагоги и обучающиеся школы искусств.

«В школе сформировался сильный педагогический коллектив, занимаются талантливые ребята. Рада, что эта школа станет для них новым домом. Поздравляю с новосельем!» — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Здание нынешней школы — это бывшее административное здание племзавода «Заря Подмосковья». Оно некоторое время не использовалось, начало разрушаться и было передано в муниципальную собственность.

Здесь провели капитальный ремонт: монтаж инженерных систем, фасада, кровли, внутреннюю отделку. благоустройство территории. За счет инвестора были приобретены музыкальные инструменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.