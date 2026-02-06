В Домодедово 7 февраля пройдет зимний спортивный праздник в двух парках

Зимний праздник активного отдыха «Спорт для всех» состоится 7 февраля в парках «Константиновский» и «Елочки» городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 11:00 до 13:00 в парке «Константиновский» гостей ждут торжественное открытие «Зимней олимпиады», показательные выступления хоккеистов, спортивные соревнования и развлекательная программа. Для участников будет работать чайная станция «Горячие ладошки», а завершится программа награждением победителей.

С 15:00 до 17:00 праздник продолжится в парке «Елочки». Здесь пройдут спортивно-игровая программа «Спорт для всех», состязания по нормативам ГТО, армрестлинг и церемония награждения.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Организаторы приглашают жителей провести выходной активно и с пользой для здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.