В Домодедове завершилось обучение добровольцев для конкурса «Интервидение»

«Это всегда важно быть готовым ко всему, потому что, несмотря на четкое разграничение функций, могут возникнуть непредвиденные ситуации. Открытая душа и желание искренне помочь — очень важны для каждого волонтера», — отметила Ольга Жукова, руководитель команды волонтерского корпуса конкурса.



Добровольцы приехали из разных городов, включая Нижний Новгород и Красноярск, чтобы подготовиться к этому масштабному событию. Никита Карпунин, один из участников, подчеркнул: «Это международное мероприятие, где соберутся люди из разных стран. Это прекрасная возможность улучшить мой английский, хотя не скрою, что страшно».



С мая до середины июля на участие в конкурсе подали заявки около 2000 человек, из которых на собеседование прошла только половина. Арина Шаламова, еще одна волонтер, поделилась: «Сначала у меня были сомнения, но они исчезли, когда я узнала больше о конкурсе. Собеседование прошло прекрасно».



Основной состав волонтеров составит порядка 500 человек, которые помогут по 11 функциональным направлениям — от встречи гостей до работы с СМИ. Иван Журавлев, консультант по работе с волонтерами, отметил: «Мы создадим атмосферу комфорта на мероприятии».



Во время обучения участники делились на команды, что способствовало сплочению. «Период обучения в кругу создает возможность понять, на кого мы можем опираться, представляя нашу страну», — добавила Юлия Терещенко, заместитель главы городского округа Домодедово.



В процессе подготовки волонтеры узнали, как общаться с представителями разных культур и как действовать в стрессовых ситуациях. Эти навыки понадобятся им совсем скоро, когда они примут участие в международном конкурсе, который пройдет в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.