В Домодедове провели концерт к 8 Марта для семей участников СВО

Концерт к 8 Марта прошел во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове для жен, матерей и дочерей участников специальной военной операции. В зале собрались семьи военнослужащих и сами бойцы, чтобы поблагодарить женщин за поддержку и верность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный вечер посвятили женщинам, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Для гостей подготовили музыкальную программу с живым исполнением известных песен. Организаторы подчеркнули, что концерт стал знаком благодарности тем, кто ждет родных и поддерживает их дома.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов отметил важность таких встреч.

«Сегодня мы собираемся для того, чтобы поздравить наших дорогих любимых женщин, наш тыл. Наших жен, наших тружениц тыла, которые поддерживают нас. Сегодня соберутся здесь представители волонтерских организаций, конечно же родственники наших героев, ну и те герои, которые находятся здесь, у нас дома, в городском округе Домодедово», — пояснил Рябов.

На концерт пришли не только родственники военнослужащих, но и сами участники СВО. Один из них, представитель местного хуторского казачьего общества, рассказал о значении поддержки семьи.

«Нахожусь здесь как приглашенный, как участник СВО. Посмотреть концерт и поздравить наших великолепных женщин. В том числе и мою супругу, которая меня очень сильно ждала, переживала. Я очень благодарен ей за это», — отметил боец.

В завершение вечера для гостей прозвучали песни и слова благодарности. Организаторы подчеркнули, что внимание к семьям военнослужащих остается важной частью жизни округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.