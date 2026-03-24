В Домодедове провели концерт для добровольцев 21 марта

Концерт «Один день без СВО» прошел 21 марта в Домодедове для добровольцев из разных регионов России. Мероприятие собрало более 500 гостей и стало для них днем отдыха и поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В концерте приняли участие добровольцы из Московской области, Москвы, Новоайдара, Алексеевки, Казани и Белгорода. Для гостей подготовили музыкальную программу и памятные сувениры ручной работы. Организаторы подчеркнули, что встреча стала возможностью провести редкий выходной вместе.

«Сегодня у нас выходной день, воскресенье, что бывает крайне редко, так как мы по выходным и праздничным дням работаем во благо и для блага», — отметила руководитель добровольческого движения «Крылья ангела» Валентина Ртищева.

Доброволец Максим Поляков с позывным «Шекспир» прочитал строки собственного стихотворения о поддержке бойцов и роли тыла. Куратор фонда «Добрый ангел» в ЛНР Дядя Миша рассказал, что в Домодедове добровольцы чувствуют себя как дома и получают необходимую помощь — питание и ночлег.

Музыкальный ансамбль из Санкт-Петербурга исполнил песни военных лет и композиции из собственного альбома, над которым работал более десяти лет. Зрители активно подпевали и танцевали.

«Концерт шикарный. Музыка тех довоенных, военных лет, с такой легкостью исполнения», — поделился впечатлениями доброволец Феликс Жамалиев.

По словам руководителя движения «Помощь Воинам» храма Новомучеников и исповедников Домодедовских Елены Емельяновой, подготовка объединила многих активистов. Концерт стал для участников источником вдохновения и энергии для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.