сегодня в 18:52

В Домодедове прошёл праздничный концерт для жительниц округа

Тёплая, светлая атмосфера, выступления лучших творческих коллективов и исполнителей были посвящены женщинам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их поздравили с праздником глава Домодедово, секретарь местного отделения Единой России Евгения Хрусталева вместе с заместителем председателя Мособлдумы Александром Наумовым, депутатом Мособлдумы, заместителем руководителя фракции Единой России Олегом Жолобовым, председателем Совета депутатов, руководителем депутатского объединения Единой России Леонидом Ковалевским и депутатом, советником главы Александром Пашковым.

«Особые слова благодарности выразили женщинам, чьи близкие сейчас защищают нашу страну. Встречаясь с семьями бойцов и участницами добровольческих организаций, каждый раз убеждаюсь: это люди огромной силы духа», – отметила глава округа Евгения Хрусталева.