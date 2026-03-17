Фото - © Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту администрации г.о. Домодедово

сегодня в 15:50

В Домодедове открылась выставка «Народы России» до 1 апреля

Художественная выставка «Народы России» открылась во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове и продлится до 1 апреля. Экспозицию подготовили ученики детской школы искусств под руководством преподавателя Дмитрия Дедова в рамках Года единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В холле дворца культуры представлены 30 портретов людей разных национальностей в традиционных костюмах и головных уборах. Авторами работ стали ученики Домодедовской детской школы искусств. Картины выполнены под руководством преподавателя филиала «Созвучие» Дмитрия Дедова.

Экспозиция приурочена к Году единства народов России, объявленному указом президента Российской Федерации Владимира Путина. На полотнах изображены девушки и юноши, представляющие различные народы страны. Выставка подчеркивает культурное многообразие России и значимость взаимного уважения.

«Яркие портреты девушек, парней создают атмосферу укрепления дружбы наших народов. И вся эта сплоченность создает стабильность и развитие нашей страны», — отметил педагог Домодедовской детской школы искусств Дмитрий Дедов.

Преподаватель выступил инициатором проекта. Ранее он стал лауреатом губернаторской премии «Лучший по профессии» за художественно-патриотический проект «Герои России».

«Жюри конкурса „Лучший по профессии“ высоко оценило наш художественно-патриотический проект „Герои России“. Мы выполнили портреты героев специальной военной операции и героев Великой Отечественной войны. Это 17 выставок и более 30 тысяч посетителей в 2025 году», — рассказал Дмитрий Дедов.

Педагог сообщил, что продолжит работу в этом направлении вместе с учениками. Посетить выставку «Народы России» могут все желающие, вход свободный, возрастных ограничений нет. 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.