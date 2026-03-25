В Домодедове девять участниц вышли в финал конкурса красоты

Муниципальный конкурс «Домодедовская красавица» проходит в Домодедове, где девять жительниц округа готовятся к финалу, который состоится 25 апреля в молодежном центре «Победа». Участницы уже приступили к промежуточным этапам и разработке собственных образов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс объединил жительниц округа разных профессий и интересов. По словам начальника отдела организации мероприятий молодежного комплексного центра «Победа» Юлии Шпиневой, в этом году проект получил единую концепцию — от отборочного тура до финального шоу.

«Главное отличие этого конкурса от предыдущих — это единая концепция всего конкурса, начиная с отборочного тура до финала, который увидит зритель», — отметила Шпинева.

Первый этап включает создание авторских костюмов. 23 марта для конкурсанток провели мастер-класс по выбору тканей, фактур и цветовых сочетаний. Руководитель школы шитья Надежда Масленникова подчеркнула, что будет сопровождать участниц на всех этапах подготовки.

«Мы будем вместе с ними идти от начала до конца, и уже в финале они покажут свой шедевр», — пояснила Масленникова.

Дизайнер Елена Доронина помогла девушкам выстроить концепцию образов и объяснила принципы формирования коллекции.

«Мы делаем схему. Коллекция обычно от трех до пяти моделей», — рассказала Доронина.

Участницы отмечают, что полученные навыки пригодятся им в будущем. Учитель начальных классов Елизавета Ворончихина сообщила, что ощущает поддержку своих учеников, которые уже пообещали голосовать за нее в финале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.