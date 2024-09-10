В Долгопрудном стартует новый театральный сезон 14 сентября

Откроется он в субботу, 14 сентября, в 12:00 уникальным спектаклем для детской и семейной аудитории «Город мечты! Век XXI» (6+). Эта яркая, современная, динамичная постановка рассказывает о патриотизме, дружбе и, конечно, о Долгопрудном и его истории. Маленькие зрители с помощью современных супер-героев познакомятся с градообразующими предприятиями округа, научатся дружить, решать сложные задачи, любить и гордиться своей малой Родиной.

В новом сезоне театр приготовил много сюрпризов для горожан. Ожидается не менее 10 премьер: 3 больших спектакля и 7 спектаклей малой формы.

Зрители смогут посмотреть и любимые постановки. Постоянным интересом пользуются музыкальные спектакли проекта «Кафе Миров» (12+). А также спектакли для семейного просмотра и классика: «Золушка» (6+), «Евгений Онегин» (12+), «Digest о любви» (18+), «Бедность не порок» (12+), «Доктор Айболит» (0+), «Золотые сказки А. С. Пушкина» (0+), «Открытие жизни» (12+).

Актеры уже готовы ко встрече с любимым зрителем и обещают, что наступивший театральный год будет не менее продуктивным, чем прошлый.

«В прошлом году услугами театра воспользовались 130 500 человек, из них в помещении театра — более 60 000 человек. Всего на территории России мы реализовали 1 569 мероприятий, из них 847 спектаклей и концертов, 722 мастер-класса, 587 мероприятий — в помещении театра «Город». В репертуаре театра было 57 наименований, — рассказала директор театра „Город“ Жаннета Арутюнян. — Это очень высокий показатель, который требует максимального вложения сил нашего небольшого коллектива. В этом сезоне нужно удержать планку и подняться выше».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.