В Долгопрудном состоится финал конкурса «Миссис Долгопрудный-2024»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
В субботу, 14 декабря, в ДК «Вперед» пройдет финал конкурса «Миссис Долгопрудный-2024», передает пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
В этом году на участие в конкурсе было подано 16 заявок от жительниц города. В финал вышли семь прекрасных дам:
- Терещенко Анастасия,
- Твердохлеб Елена,
- Цыбульникова Виктория,
- Бербенцева Екатерина,
- Володькина Ксения,
- Калашникова Людмила,
- Филиппова Олеся.
Они прошли сложные этапы конкурсного отбора, показали свои таланты в различных сферах и сейчас заняты подготовкой к финалу.
Лучшая из них станет «Миссис Долгопрудный» и получит корону победительницы! Остальных финалисток ждут титулы по номинациям, а также подарки, букеты цветов и фотографии в образах на память!
По итогам зрительского голосования одна из участниц станет обладательницей «Приза зрительских симпатий».
Начало в 17:00.
Адрес ДК «Вперед»: пл. Собина, д. 3.
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