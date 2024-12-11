В Долгопрудном состоится финал конкурса «Миссис Долгопрудный-2024»

В этом году на участие в конкурсе было подано 16 заявок от жительниц города. В финал вышли семь прекрасных дам:

Терещенко Анастасия,

Твердохлеб Елена,

Цыбульникова Виктория,

Бербенцева Екатерина,

Володькина Ксения,

Калашникова Людмила,

Филиппова Олеся.

Они прошли сложные этапы конкурсного отбора, показали свои таланты в различных сферах и сейчас заняты подготовкой к финалу.

Лучшая из них станет «Миссис Долгопрудный» и получит корону победительницы! Остальных финалисток ждут титулы по номинациям, а также подарки, букеты цветов и фотографии в образах на память!

По итогам зрительского голосования одна из участниц станет обладательницей «Приза зрительских симпатий».

Начало в 17:00.

Адрес ДК «Вперед»: пл. Собина, д. 3.

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