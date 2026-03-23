В Долгопрудном провели инклюзивный «Пушкинский бал»

Инклюзивный Пушкинский бал прошел 21 марта в ДК «Вперед» в Долгопрудном в честь Всемирного дня поэзии. Участниками стали дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, для которых подготовили танцевальную и концертную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник в атмосфере XIX века открыл образ Александра Пушкина. В дуэте с Натальей Гончаровой он исполнил полонез, после чего к танцам присоединились остальные участники бала.

Гостями мероприятия стали муниципальные депутаты Ануш Аракелян, Елена Игнатова и Ольга Кострова. Они приветствовали юных танцоров и их родителей.

Для представителей общественной организации «Вера», реабилитационного центра «Аленький цветочек» и городского инклюзивного детского центра прозвучали вальсы, польки, котильоны, фламенко, русские «Валенки» и композиция Let’s My People Go в исполнении Дмитрия Моргунова. После танцев участники собрались за праздничным столом с тортом, украшенным изображением поэта.

По словам родителей, такие балы стали в Долгопрудном доброй традицией и важной частью социализации детей и их семей. Мероприятия помогают расширить круг общения, разнообразить досуг и подарить яркие впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.