В Долгопрудном прошла премьера постановки в рамках партпроекта «Культура малой Родины»

Режиссер Лаура Арутюнян традиционно очень деликатно обошлась с литературным источником своей сценической работы. Оставив нетронутым тонкий юмор Пушкина и основные сюжетные линии, режиссёр, тем не менее, привнесла в сценический материал множество своих авторских штрихов, расставив не всегда ожидаемые акценты и обратив внимание зрителя на отношения не только между главными героями, но и между поколениями — отцами и детьми и социальными группами — хозяевами и крепостными.

Неожиданная режиссерская находка: линия автора в спектакле сохранена полностью, но ведут ее четверо дворовых девушек, параллельно участвующих в качестве персонажей и в развитии основных сюжетных перипетий. Минималистическая сценография дополняет образ, созданный режиссером, не отвлекая внимание излишним реквизитом. В то же время пространство сцены емко и вмещает в себя сразу два «измерения»: то это дома Муромских и Берестовых, то двор одного из поместий и лесная поляна, где встречаются Лиза и Алексей.

«Сегодня для долгопрудненского театра „Город“ — знаменательный день, ведь его „творческая шкатулка“ — репертуар пополнился ещё одним бриллиантом. Благодаря партпроекту „Культура малой Родины“, театр ежегодно имеет возможность радовать зрителей несколькими премьерами. Поздравляю театр „Город“ с потрясающей премьерой и желаю, чтобы спектакль „Барышня-Крестьянка“ жил счастливой театральной жизнью, покоряя подмостки и неся радость в сердца зрителей», — прокомментировала муниципальный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Марина Сатина.

Собрав полный зрительный зал, новый спектакль вызвал аплодисменты и бесчисленные благодарности зрителей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.