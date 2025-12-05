В Долгопрудном проходит выставка иллюстраций к «Слову о полку Игореве»

В ДК «Вперед» 4 декабря открылась выставка иллюстраций к «Слову о полку Игореве» долгопрудненского художника Владимира Лихойды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он родился в 1946 году в Ростовской области и вырос в степях Донецкого кряжа, в тех местах, по которым 800 лет назад шел на половцев князь Новгорода-Северского Игорь Святославич.

«Отец очень любил историю, сильно переживал за Родину и даже в какой-то степени предсказал политические события последних лет. Мы видим, что сейчас, как и много веков назад, происходят войны и междоусобицы», — рассказала организатор выставки, дочь художника Ольга Драч.

Своей работой Владимир Лихойда хотел визуализировать происходящие в сказании события, чтобы помочь молодому поколению лучше понять столь древнее литературное произведение, написанное сложнейшим для потомков языком.

Об историческом споре лингвистов и культурологов о подлинности «Слова о полку Игореве» рассказал гостям первого дня выставки клирик храма Преображения Господня Вячеслав Осипов.

Шесть лет художник работал над серией иллюстраций — изучал историю Древней Руси и различные переводы «Слова…», много рисовал с натуры.

Собравшиеся в выставочном зале отметили необыкновенную глубину представленных произведений. Их цветовая палитра передает ведь диапазон чувств, испытываемых как героями сказания, так и сопереживающими читателями.

Экспозиция будет интересна всем ценителям литературы, истории и изобразительного искусства, и особенно полезна школьникам, изучающим «Слово о полку Игореве» в рамках учебной программы.

