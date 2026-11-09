В Долгопрудном покажут спектакль «Чучело» для незрячих зрителей

Театр «Город» в Долгопрудном 3 декабря примет заключительный показ благотворительного тура «спектакля-невидимки» «Чучело» для слепых и слабовидящих детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На показ перед малой сценой соберутся дети и подростки из Москвы, Долгопрудного, Королева и Лобни. Зрячие зрители наденут светонепроницаемые маски. Молодые актеры передадут историю Владимира Железникова о подростковых конфликтах, травле, милосердии и силе духа через диалоги, звуки, прикосновения и запахи.

Такая художественная концепция помогает социализации незрячих и слабовидящих людей и их знакомству с искусством. Постановка идет уже 10 лет. Показы организует АНО «Здесь» при поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Юбилейный тур охватил пять городов России: Москву, Гаврилов-Ям, Иваново, Сергиев Посад и Долгопрудный.

Заслуженный работник культуры Московской области, директор театра Жаннета Арутюнян отметила, что «Город» имеет богатый опыт инклюзивных проектов, в том числе сотрудничества с Всероссийским обществом слепых. В этом сезоне здесь пройдут несколько постановок для людей с полной или частичной потерей зрения при поддержке актрисы театра Александры Соповой — тифлокомментатора высшей категории.

Перед «Чучелом» состоится мастер-класс по этике общения с незрячими людьми. Завершится день творческой встречей с командой спектакля: зрители обсудят с актерами и режиссером художественные и технические решения, а также идею постановки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.