В Долгопрудном назвали лучшие театральные работы сезона

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XVIII областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» завершился в Подмосковье, сообщили в пресс-службе округа.

В театре «Город» прошло торжественное закрытие театрального фестиваля, где были оглашены результаты главного осеннего культурного события Подмосковья.

С 25 октября по 2 ноября на сценических площадках выступили театральные коллективы из разных городов московского региона: Солнечногорск, Чехов, Одинцово, Ивантеевка, Ступино, Талдом, Лобня, Пушкино, Люберцы, Красногорск, Королев, Москва.

«Было показано порядка 20 представлений разных жанров: драматические, кукольные, детские, иммерсивные, а также концертная программа. Среди нововведений фестиваля — конкурс чтецов под названием „Поговорим о любви“, в котором участвовали коллективы и отдельные исполнители, — рассказала директор Долгопрудненского театра „Город“ Жанетта Арутюнян.

10 подростков из Луганска вошли в состав креативного жюри, посмотрели спектакли, добавила она.

В этот раз Гран-при не было присуждено. Самыми важными наградами «Долгопрудненской осени» стали «Лучшая режиссерская работа» — Николай Рингбург (театр кукол «Радуга», спектакль «Гроза») и «Лучший актерский ансамбль» — спектакль «Женитьба» (Театр юного зрителя, г. о. Королёв).

Постановка театра «Доктор Айболит» стала лучшим спектаклем для детской аудитории по оценке зрителей и лучшим в номинации «Новация» по оценке профессионалов.

В чтецком направлении фестиваля победителями стала: арт-группа «Всё ещё будет» и театр «Город».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.