В Дмитровском округе утвердили границы церкви в Жестылеве

Границы территории и режим использования утвердили для церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево Дмитровского округа. Соответствующее распоряжение от 2 июня 2026 года № 06РВ-417 подписало профильное ведомство, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Жестылеве является объектом культурного наследия регионального значения. Утверждение границ закрепляет территорию памятника и устанавливает строгий режим ее использования.

Документ регламентирует работы по сохранению и восстановлению утраченных построек, исторической планировки, характера благоустройства и озеленения. Также определен порядок прокладки подземных инженерных коммуникаций, ремонта и реконструкции существующих сетей.

История храма насчитывает несколько столетий. В писцовых книгах церковь и священнический двор упоминались как «монастырь»: «Да на монастыре во дворе поп, во дворе проскурница, да три кельи, а в них живут нищие, питаются от церкви Божией».

В годы литовского разорения деревянный храм был разрушен и долгое время не действовал. В 1890 году после ходатайств местных жителей церковь освятили заново, однако здание оказалось тесным и быстро ветшало. По благословению Иоанна Кронштадтского и при его пожертвовании в 300 рублей был построен каменный храм по проекту архитектора Сергея Родионова. Его заложили в 1899 году и освятили в 1904-м.

В советский период церковно-приходскую школу изъяли, настоятеля арестовали, часть икон уничтожили. Во время Великой Отечественной войны здание использовали как зернохранилище, позже пожары уничтожили кровлю и шатер колокольни, а в 1980 году была утрачена трапезная. С 1995 года храм постепенно восстановили: вернули трапезную и кровлю, установили купола и девять колоколов, выполнили роспись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.