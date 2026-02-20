В Дмитровском округе утвердили границы братской могилы

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило документ, устанавливающий границы территории и режим использования объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1941–1942 гг.» в селе Подъячево.

Осенью и зимой 1941 года в этих местах шли ожесточенные бои в ходе контрнаступления Красной Армии на Клинском направлении. В обороне участвовали соединения 1-й Ударной армии, в том числе 44-я, 47-я и 56-я стрелковые и морские стрелковые бригады. Они остановили продвижение противника к Дмитрову и Москве.

Принятое решение направлено на сохранение территориальной целостности памятника и обеспечение неизменности его исторического облика. В ведомстве подчеркнули значимость сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.