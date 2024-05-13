В Дмитровском округе утвердили границу территории усадьбы «Надеждино»

В Дмитровском округе утвердили границу и режим использования территории усадьбы Надеждино, XIX–XX вв. Здесь в 1838–1844 гг. жил декабрист Норов В. С. На территории усадьбы есть земская школа и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Надеждино, дома № 200А, 200Б.

Усадьба «Надеждино» возникла при селе Скубятино Повельского стана Дмитровского уезда, впервые упомянутого в письменных источниках в 1660 году, как пустошь. Надеждино связано с именем декабриста В. С. Норова, который жил здесь. Имение принадлежало отцу декабриста — С. А. Норову, который купил его в начале XIX в. С 1803 года семья жила здесь почти постоянно.

Усадьба включала главный дом, флигели и множество служебных и хозяйственных строений, а также парк с двумя прудами. Церковь Покрова в Надеждино возведена в 1838 году как домовой храм — к востоку от усадебного ансамбля и парка. Здание земской школы окружено территорией современной базы отдыха. Деревянное здание четырехклассного земского училища построено в 1873 году на средства известного общественного деятеля, путешественника и писателя Н. П. Поливанова.

Граница территории объекта включает объекты ансамбля усадьбы, расположенные между трассами местных дорог. Граница территории памятника проходит по линиям проезжих частей дорог и северному фасаду второго корпуса оздоровительного лагеря (д. Надеждино, дом № 200), находящегося южнее здания земской школы. Защитная зона памятника установлена на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.