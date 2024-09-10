В Дмитровском округе состоится концерт «Играй, рожок!» 22 сентября

сегодня в 19:14

Концертная программа удивит зрителей новыми номерами, оркестровыми аранжировками и сольными партиями.

Ансамбль уникален и самобытен, он обладает неповторимым колоритом и творческим обаянием. Также коллектив имеет разнообразный репертуар: от старинных наигрышей на рожках XVIII века, которые являются шедеврами русской культуры, до современных обработок и авторских песен.

Наряду с обширным пластом фольклора Владимирской и Московской областей, «Дмитровские рожечники» также имеют в своем репертуаре произведения других регионов России.

Мероприятие состоится 22 сентября в 13:00 по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 92, филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие».

Приобрести билеты можно по ссылке или в кассе учреждения. Задать вопросы можно по телефону: 8 (496) 224-09-14.

Возрастное ограничение: 6+.

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