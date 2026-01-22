В Дмитровском округе прошла музыкальная игра для школьников

В молодежном центре «Родники» 20 января состоялась игра «Музыкальное бинго» для учащихся Икшинской школы. Мероприятие прошло по четкому сценарию: ведущий объяснил правила, раздал специальные бланки, после чего участники слушали отрывки известных композиций и старались первыми назвать их названия.

Игра вызвала большой интерес у школьников. Они внимательно слушали мелодии, сверяли ответы и стремились опередить соперников. Несмотря на то что не все были знакомы с хитами разных лет, азарт и интерес сохранялись до финала.

Один из участников отметил, что игра объединила ребят и подарила положительные эмоции. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что подобные мероприятия помогают молодежи раскрывать потенциал и находить единомышленников.

Молодежный центр «Родники» регулярно организует творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, спортивные соревнования и профориентационные встречи. Центр расположен по адресу: п. Икша, ул. Икшанская, 10. Телефон для справок: +7 (967) 106-05-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.