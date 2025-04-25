В Дмитровском округе подвели итоги муниципального этапа Единой школьной лиги Московской области

сегодня в 11:35

В соревнованиях приняли участие 12 школьных команд (120 учащихся), состязавшихся в четырех дисциплинах: волейбол, баскетбол, шахматы и футзал.

Единая школьная лига — пилотный проект Московской области, стартовавший в 2023 году. В 2024-м география расширилась до 13 округов, включая Дмитровский.

К участникам на мероприятии с приветственными словами обратился глава Дмитровского округа Иван Курданин.

На торжественной церемонии присутствовали представители администрации, депутаты и руководители профильных управлений.

Три команды Дмитровского округа вошли в топ-4 Подмосковья и продолжат борьбу в финале 28–29 апреля: Синьковская СОШ № 1 (футзал); Дмитровская СОШ № 8 (волейбол, девушки); Яхромская СОШ № 1 (волейбол, юноши).

По итогам муниципального этапа Единой школьной лиги в общекомандном зачете Кубком и сертификатом на спортинвентарь награждены победители: команда Синьковской СОШ № 1, занявшая первое место; Инженерная школа Дмитрова — на втором месте и Дмитровская СОШ № 10, занявшая третье место.

Педагоги команд-победителей получили Благодарственные письма Главы округа. Также награды вручены тренерам и организаторам, внесшим вклад в развитие детского спорта.

Отдельно отмечены победы воспитанников Яхромской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ, ставших в этом году чемпионами России по мини-футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

«Развитие школьного спорта — важная часть нашей работы. Уверен, что успехи ребят на муниципальном и региональном уровнях вдохновят новых участников, а такие проекты, как Единая лига, помогут воспитывать чемпионов», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.