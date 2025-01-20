В Дмитровском музее прошла авторская экскурсия

В выставочном комплексе Музея-заповедника «Дмитровский кремль» стартовала первая авторская экскурсия «Страсти по фарфору», которую провела куратор выставки «Две фарфоровые империи» Наталья Кублякова. Эта встреча стала настоящим событием в культурной жизни Дмитровского округа, она собрала разнообразную и заинтересованную аудиторию, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди участников экскурсии были потомки таких известных династий, как художники Грецовы и скульпторы Шелякины, которые в свое время внесли значительный вклад в развитие фарфоровой фабрики в Вербилках. Эти уважаемые гости, а также другие родственники мастеров легендарной фабрики, поделились своими семейными историями и воспоминаниями, что сделало мероприятие еще более насыщенным и душевным.

Кроме того, на экскурсии присутствовали постоянные посетители музея, которые не пропускают ни одной значимой выставки и различные тематические мероприятия. Их энтузиазм и искренний интерес к истории и искусству вдохновляют работников музея на создание новых проектов и экспозиций.

«Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Дмитров на различные выставки, которые бывают в музее. Люблю и другие мероприятия, которые там проходят. А еще с удовольствием гуляю по центру города, он волшебный и очень душевный!» — поделилась впечатлениями одна из постоянных посетительниц музейно-выставочного комплекса.

Они выразили искреннюю благодарность всем гостям за то, что они выбирают Дмитров, за их преданность и восторженные отзывы, которыми они всегда активно делятся, побывав на мероприятиях музея-заповедника «Дмитровский кремль».

«Мы с нетерпением ждем вас на наших новых проектах, впереди будет еще много интересного и увлекательного!» — прокомментировала Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.